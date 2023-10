Théâtre : J’aime beaucous ce que vous faites Salle polyvalente Artix, 13 octobre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Pièce de théâtre de Carole Greep. Des hôtes attendent un couple d’amis. Perdus en chemin, ces amis téléphonent depuis leur voiture et oublient d’éteindre leur portable ! Rires garantis..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Salle polyvalente

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Play by Carole Greep. The hosts are waiting for a couple of friends. Lost on the way, the friends make a phone call from their car and forget to switch off their mobile! Laughter guaranteed.

Obra de Carole Greep. Los anfitriones esperan a una pareja de amigos. Perdidos por el camino, los amigos telefonean desde el coche y se olvidan de apagar el móvil Risas garantizadas.

Theaterstück von Carole Greep. Die Gastgeber erwarten ein befreundetes Paar. Als sie sich unterwegs verlaufen, telefonieren die Freunde von ihrem Auto aus und vergessen, ihr Handy auszuschalten! Lachen garantiert.

