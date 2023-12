Fête du volley Salle polyvalente Argagnon, 16 décembre 2023 14:00, Argagnon.

Argagnon,Pyrénées-Atlantiques

Match : les seniors garçons B contre les Bayonnais.

Les seniors filles A contre la MJC des Fleurs, et enfin les seniors garçons A contre Lons.

21h : tartiflette avec sa salade et café gourmand.

Soirée animée avec les Brass KC..

Salle polyvalente

Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Match: senior boys B against Bayonnais.

Senior Girls A against MJC des Fleurs, and finally Senior Boys A against Lons.

9pm: tartiflette with salad and gourmet coffee.

Evening entertainment with Brass KC.

Partido: Senior masculino B contra Bayonnais.

Senior femenino A contra MJC des Fleurs, y finalmente Senior masculino A contra Lons.

21h: tartiflette con ensalada y café gourmet.

Velada amenizada por el Brass KC.

Spiel: Die Jungsenioren B gegen die Bayonnais.

Die Seniorinnen A gegen die MJC des Fleurs und schließlich die Seniorinnen A gegen Lons.

21 Uhr: Tartiflette mit Salat und Café gourmand.

Abendunterhaltung mit den Brass KC.

