Festival du jeu en Pays Morcenais – Arengosse Salle polyvalente Arengosse, 23 octobre 2023, Arengosse.

Arengosse,Landes

Les bâtisseurs –

Construction avec des centaines de planchettes en bois de pin.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



The builders –

Construction using hundreds of pine planks

Los constructores –

Construcción con cientos de tablones de pino

Die Baumeister –

Bauen mit Hunderten von Brettchen aus Kiefernholz

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Morcenx