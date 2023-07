Festival Interfolk Salle Polyvalente Araules, 18 juillet 2023, Araules.

Araules,Haute-Loire

Venue exceptionnelle d’un groupe de danseurs et musiciens d’Equateur « Spectacle avec l’ensemble Jahua Nan de l’uni. de Loja ». Musique solaire et entrainante..

2023-07-18 20:45:00 fin : 2023-07-18 . .

Salle Polyvalente

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exceptional visit from a group of dancers and musicians from Ecuador « Show with the Jahua Nan ensemble from the uni. of Loja ». Solar and lively music.

Un grupo de bailarines y músicos de Ecuador actuará con el conjunto Jahua Nan de la Universidad de Loja. Música alegre y soleada.

Außergewöhnlicher Besuch einer Gruppe von Tänzern und Musikern aus Ecuador « Aufführung mit dem Ensemble Jahua Nan der Univ. von Loja ». Sonnige und mitreißende Musik.

