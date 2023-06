Pièce de théâtre « Une vie de folie ! » Salle polyvalente André Jumain Étampes-sur-Marne Étampes-sur-Marne Catégories d’Évènement: Aisne

Étampes-sur-Marne Pièce de théâtre « Une vie de folie ! » Salle polyvalente André Jumain Étampes-sur-Marne, 7 juin 2023, Étampes-sur-Marne. Pièce de théâtre « Une vie de folie ! » Mercredi 7 juin, 19h30 Salle polyvalente André Jumain Risques psychosociaux, surmenage, stress, burnout, épuisement professionnel … autant de mots qui circulent, et traduisent un malaise ou un ressenti. Il existe une diversité de situations vécues par les travailleurs qu’il convient d’analyser au regard du travail et des conditions d’exercice en milieu professionnel, notamment en agriculture. Une pièce de théâtre pour en parler. Les personnes en état de fragilité n’osent ou ne savent pas toujours exprimer leur souffrance : dépression ou mal-être ? Burn-out ou épuisement professionnel ? Il est important de remettre le travail au cœur du débat et de s’intéresser à ce que chaque agriculteur, associé ou encore collaborateur, réalise au quotidien pour pouvoir comprendre et agir en prévention. Afin de sensibiliser les exploitants du territoire du canton de Château-Thierry dans l’Aisne, la MSA Picardie propose une soirée théâtral « Une vie de folie ! » le 7 juin à 19h30 à la salle polyvalente André Jumain, rue Pierre Semard à Etampes sur Marne. L’occasion d’apprendre à mettre des mots sur les maux, à repérer les signes d’alerte et informer sur les dispositifs existants pour s’en prémunir. Un moment convivial à passer ensemble, pour rire et s’enrichir mutuellement. Salle polyvalente André Jumain Rue Pierre Semard02 Etampes-sur-Marne Étampes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T19:30:00+02:00 – 2023-06-07T22:00:00+02:00

