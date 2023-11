Téléthon marche et repas salle polyvalente Andoins, 9 décembre 2023, Andoins.

Andoins,Pyrénées-Atlantiques

9h : marche familiale qui sera suivie de l’illumination du mot Téléthon, d’un apéritif animé par le Big Bang de Lée et d’un repas sur réservation.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

salle polyvalente

Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9 a.m.: family walk, followed by the lighting of the Telethon word, an aperitif hosted by the Big Bang de Lée and a meal (reservation required)

9 h: paseo familiar, seguido del encendido del cartel del Teletón, un aperitivo ofrecido por Big Bang de Lée y una comida (previa reserva)

9 Uhr: Familienwanderung, gefolgt von der Beleuchtung des Telethon-Wortes, einem Aperitif, der von Big Bang de Lée begleitet wird, und einem Essen (Reservierung erforderlich)

Mise à jour le 2023-11-08 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN