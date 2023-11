Artisanat et Gourmandises 29e édition Salle Polyvalente Allex, 12 novembre 2023, Allex.

Allex,Drôme

62 exposants vous attendent dans les salles polyvalente & festive. Buvette et petite restauration assurée par le comité des fêtes toute la journée.

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Salle Polyvalente

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



62 exhibitors await you in the multi-purpose and festival halls. Refreshments and snacks provided by the festivities committee all day long

62 expositores le esperan en los pabellones multiusos y del festival. Refrescos y tentempiés a cargo del Comité del Festival durante todo el día

62 Aussteller erwarten Sie in den Mehrzweck- und Festhallen. Getränke und kleine Snacks werden vom Festkomitee den ganzen Tag über angeboten

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme du Val de Drôme