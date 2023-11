Zumba Solidaire Salle polyvalente Allanche, 17 novembre 2023, Allanche.

Allanche,Cantal

Les élèves du collège Maurice Peschaud s’engagent dans la lutte contre le cancer. Ils vous invitent à participer ou à soutenir leurs ZUMBA et KUDURO’FIT Solidaires..

2023-11-17 13:30:00 fin : 2023-11-17 16:30:00. EUR.

Salle polyvalente

Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



Students at Maurice Peschaud secondary school are committed to the fight against cancer. They invite you to take part in or support their ZUMBA and KUDURO’FIT Solidaires.

Los alumnos del instituto Maurice Peschaud se comprometen en la lucha contra el cáncer. Te invitan a participar o apoyar a sus Solidaires de ZUMBA y KUDURO’FIT.

Die Schülerinnen und Schüler des Collège Maurice Peschaud engagieren sich im Kampf gegen den Krebs. Sie laden Sie ein, an ihrem ZUMBA und KUDURO’FIT Solidaires teilzunehmen oder sie zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Hautes Terres Tourisme