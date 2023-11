Choucroute party Salle polyvalente Ajain, 25 novembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

US Saint-Fiel vous donne rendez-vous pour une soirée choucroute et une soirée dansante animée par Lucky Light Animation..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle polyvalente

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



US Saint-Fiel invites you to an evening of sauerkraut and dancing, hosted by Lucky Light Animation.

US Saint-Fiel le invita a una velada de chucrut y baile con Lucky Light Animation.

US Saint-Fiel lädt Sie zu einem Sauerkrautabend und einem Tanzabend ein, der von Lucky Light Animation moderiert wird.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Grand Guéret