Vide ta chambre Salle polyvalente Ajain, 12 novembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Vide ta chambre organisé par la récré des Gaminos au profit de l’école d’Ajain.

Jeux, jouets, consoles, livres, bd, vêtements.

Buvette et restauration sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Salle polyvalente

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Empty your room organized by La récré des Gaminos to benefit the Ajain school.

Games, toys, consoles, books, comics, clothes.

Refreshments and catering on site.

Venta « Vacía tu habitación » organizada por La récré des Gaminos en beneficio de la escuela de Ajain.

Juegos, juguetes, consolas, libros, cómics, ropa.

Refrescos y catering in situ.

Leere dein Zimmer, organisiert von la récré des Gaminos zugunsten der Schule in Ajain.

Spiele, Spielzeug, Konsolen, Bücher, Comics, Kleidung.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Grand Guéret