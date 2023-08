Bal trad’ d’automne Salle polyvalente Ajain, 28 octobre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Bal trad’ organisé par l’asso Pazapas.

Au programme :

Atelier de préparation au bal animé par Marion et les musiciens

Buvette, petite restauration

Bal avec en première partie : Les Frères Lainé

et en deuxième partie Manquab.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Salle polyvalente

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Trad’ ball organized by the Pazapas association.

Program:

Ball preparation workshop led by Marion and the musicians

Refreshments and snacks

Ball with opening act: Les Frères Lainé

and second part Manquab

Baile tradicional organizado por la asociación Pazapas.

En el programa:

Taller de preparación del baile, animado por Marion y los músicos

Refrescos y aperitivos

Baile con actuación de apertura: Les Frères Lainé

y en la segunda parte Manquab

Bal trad’ organisiert von der Vereinigung Pazapas.

Auf dem Programm stehen:

Workshop zur Vorbereitung auf den Ball, geleitet von Marion und den Musikern

Getränkestand, kleine Speisen

Ball mit im ersten Teil: Les Frères Lainé

und als zweiter Teil Manquab

Mise à jour le 2023-08-16 par Creuse Tourisme