Troc tes trucs Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast, 25 novembre 2023, Aïcirits-Camou-Suhast.

Aïcirits-Camou-Suhast,Pyrénées-Atlantiques

Troc tes trucs est une zone de gratuité, une opération anti-gaspillage. Il a pour but de donner plutôt que de jeter, de sensibiliser au réemploi en donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau, énergies fossiles…), nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la précarité par le don. Autant de gestes écologiques, économiques et bénéfiques pour tous et pour la planète.

Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état qu’elles ne souhaitent plus conserver pour les donner à d’autres personnes : livres, vêtements, vaisselle, jouets, etc. A la fin de la journée, les objets qui n’ont pas trouvé preneurs sont offerts à des associations caritatives..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Salle polyvalente

Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Troc tes trucs is a free zone, an anti-waste operation. Its aim is to give rather than throw away, and to raise awareness of reuse by giving objects a second life. In this way, we preserve natural resources (water, fossil fuels, etc.), we throw away less (less landfill, etc.), and we fight against precariousness by donating. So many ecological and economic gestures that benefit everyone and the planet.

People are invited to drop off items in good condition that they no longer wish to keep, so that they can donate them to others: books, clothes, crockery, toys, etc. At the end of the day, items that have not found takers are donated to charitable associations.

Troc tes trucs es una zona franca, una operación contra la basura. Su objetivo es dar en lugar de tirar, y sensibilizar sobre la necesidad de reutilizar los objetos dándoles una segunda vida. De este modo, preservamos los recursos naturales (agua, combustibles fósiles, etc.), tiramos menos (menos vertederos, etc.) y luchamos contra la pobreza a través de las donaciones. Tantos gestos ecológicos, económicos y beneficiosos para todos y para el planeta.

Se invita a la gente a dejar objetos en buen estado que ya no deseen conservar para dárselos a otros: libros, ropa, vajilla, juguetes, etc. Al final del día, los objetos que no han encontrado quien los recoja se donan a organizaciones benéficas.

Troc tes trucs ist eine Gratiszone und eine Aktion gegen Verschwendung. Ziel ist es, Gegenstände zu verschenken, anstatt sie wegzuwerfen, und für die Wiederverwendung zu sensibilisieren, indem man ihnen ein zweites Leben schenkt. Auf diese Weise schonen wir die natürlichen Ressourcen (Wasser, fossile Brennstoffe usw.), werfen weniger weg (weniger Deponien usw.) und bekämpfen die Armut durch Spenden. All dies sind ökologische und wirtschaftliche Gesten, die allen und unserem Planeten zugutekommen.

Die Menschen sind eingeladen, gut erhaltene Gegenstände abzugeben, die sie nicht mehr behalten möchten, um sie anderen Menschen zu spenden: Bücher, Kleidung, Geschirr, Spielzeug usw. Am Ende des Tages werden die Gegenstände, die keinen Abnehmer gefunden haben, an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

