Déjeuner concert ou diner dansant Salle Polyvalente Adriers Catégories d’Évènement: Adriers

Vienne

Déjeuner concert ou diner dansant Salle Polyvalente, 25 mars 2023, Adriers. Déjeuner concert ou diner dansant Samedi 25 mars, 12h00 Salle Polyvalente 30€ par personne Déjeuner-concert à 12 h

Diner dansant à 20 h

Avec Gérard PICCIOLI artiste chanteur saxophoniste

Paiement à l’inscription au plus tard le 18 mars 2023 Salle Polyvalente Rue du Chaffaud 86430 adriers Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0638295186 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0644383998 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T12:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Adriers, Vienne Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse Rue du Chaffaud 86430 adriers Ville Adriers Departement Vienne Lieu Ville Salle Polyvalente Adriers

Salle Polyvalente Adriers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/adriers/

Déjeuner concert ou diner dansant Salle Polyvalente 2023-03-25 was last modified: by Déjeuner concert ou diner dansant Salle Polyvalente Salle Polyvalente 25 mars 2023 Adriers Salle Polyvalente Adriers

Adriers Vienne