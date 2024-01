Galette Club des retraités Les Lilas Blancs Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel, 26 janvier 2024, Ferel.

Galette Club des retraités Les Lilas Blancs Vendredi 26 janvier, 14h00 Salle Polyvalente 56130 Ferel

Le Club de Retraités des Lilas Blancs vous invite à sa traditionnelle Galette des Rois!

Vous pourrez faire connaissance avec notre association et y adhérer si vous le souhaitez.

La cotisation est de 15,00 € payable par chèque, à l’ordre des Lilas Blancs.

Salle Polyvalente 56130 Ferel

