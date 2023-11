Férel’Ico de Noël salle polyvalente 56130 Ferel Ferel, 17 décembre 2023, Ferel.

Baptême d’hélicoptère, avec survol de l’atelier du Père-Noël et ses lutins (réservation obligatoire).

Arrivée du Père Noël à 16h.

Concours du pull moche de Noël, le gagnant sera remboursé de son baptême d’hélicoptère.

Gratiféria livres enfants et jouets seulement (dépôt de 8h à 10h).

Animations : bar, confiseries, stand photos, carrousel, tatouages enfants, sculpteur de ballons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

