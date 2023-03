Rando spectacle salle polyvalente 56130 Ferel Ferel Catégories d’Évènement: Ferel

Rando spectacle salle polyvalente 56130 Ferel, 12 mars 2023, Ferel. Rando spectacle Dimanche 12 mars, 09h30 salle polyvalente 56130 Ferel Inscription: 8, Enfant: 5 Randonnée de 7 km, stands d’animatin et dégustation sur le parcours. Spectacle de Jean-Yves Bardoul « Normalement, ça marche… » : venez découvrir son univers drôle et surprenant. Musicien, auteur, compositeur et inventeur d’instruments de musique bricolés… il sait lire entre les lignes et toucher au coeur la sensibilité de chacun, petits ou grands. salle polyvalente 56130 Ferel salle polyvalente 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://amicale-laique-ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rando-spectacle-ferel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T09:30:00+01:00 – 2023-03-12T19:30:00+01:00

