Loire-Atlantique

Don du sang 17 février – 8 décembre salle polyvalente 56130 Ferel Les collectes sont organisées avec les bénévoles des communes de Camoël, Férel et Pénestin.

2023-02-17T16:00:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00

Ferel Loire-Atlantique