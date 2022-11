Marché de Noël Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Loire-Atlantique

Marché de Noël Salle Polyvalente 56130 Ferel, 4 décembre 2022, Ferel. Marché de Noël Dimanche 4 décembre, 10h00 Salle Polyvalente 56130 Ferel

Entrée libre: 0

Le marché de Noël des créateurs accueille une vingtaine d’exposants locaux et sera ponctué par un feu d’artifice. Au programme : – Vente et créations de l’Amicale Laïque – Bourse aux jouets … Salle Polyvalente 56130 Ferel Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire Le marché de Noël des créateurs accueille une vingtaine d’exposants locaux et sera ponctué par un feu d’artifice. Au programme :

– Vente et créations de l’Amicale Laïque

– Bourse aux jouets

– Visite du Père-Noël

– Calèche

– Clown

– Jonglerie

– Spectacle de feu

– Feu d’artifice Restauration et Bar avec vin chaud sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T10:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ferel, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Polyvalente 56130 Ferel Adresse Salle Polyvalente 56130 Ferel Ville Ferel lieuville Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel Departement Loire-Atlantique

Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferel/

Marché de Noël Salle Polyvalente 56130 Ferel 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël Salle Polyvalente 56130 Ferel Salle Polyvalente 56130 Ferel 4 décembre 2022 Ferel Salle Polyvalente 56130 Ferel Ferel

Ferel Loire-Atlantique