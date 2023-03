Gratiféria salle polyvalente 56130 Camoel, 2 avril 2023, Camoel.

Une gratiféria, ou marché gratuit, est un marché non commercial ou on peut donner des objets, mais aussi en prendre ou en recevoir d’autres librement.

Venez déposer, à partir de 9h30 à la salle polyvalente des objets propres et en bon état dont vous n’avez plus l’usage. Vous pourrez aussi choisir des objets gratuitement, sans excès (3 objets max), que vous ayez déposé quelque chose ou non.

Ce qui n’aura pas été pris sera donné à la recyclerie Péaulaise.

Qu’accepte-t-on ?

Jouets propres, jeux complets, en état de marche

Vaisselle non ébréchée

Linge de maison (lavé, non taché)

Layette, vêtements d’enfants (lavés, non tachés)

Chaussures (en bon état) dans des boîtes

Matériel de bricolage, jardinage (en bon état)

Petit électro-ménager (en état de fonctionnement)

Bibelots-déco (propres et en bon état)

Consoles de jeux, écrans, disques, livres en bon état

Accastillage, matériel de pêche

salle polyvalente 56130 Camoel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

