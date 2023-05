Initiation à la danse bretonne et Fest Noz Salle polyvalente 56130 Camoel Initiation à la danse bretonne et Fest Noz Salle polyvalente 56130 Camoel, 12 mai 2023, . Initiation à la danse bretonne et Fest Noz Vendredi 12 mai, 18h00 Salle polyvalente 56130 Camoel Gratuit: 0 Initiation à la danse bretonne de 18h à 19h30 suivi d’un Fest-Noz jusqu’à 23h.

Restauration et buvette sur place. Salle polyvalente 56130 Camoel Salle polyvalente 56130 Camoel 56130 [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/initiation-a-la-danse-bretonne-et-fest-noz-camoel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE Détails Autres Lieu Salle polyvalente 56130 Camoel Adresse Salle polyvalente 56130 Camoel Lieu Ville Salle polyvalente 56130 Camoel

Salle polyvalente 56130 Camoel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//