La commune de La Bussière accueille le 1er salon du bien-être et de l’artisanat organisé par l’association Les amis du bien-être, les 4 et 5 novembre, salle polyvalente de 10 h 00 à 18 h 00. Pour pourrez rencontrer des professionnels et découvrir différentes pratiques : magnétiseur, maître Reiki, numérologie, lithothérapie, médium, géo biologiste, massages, voyance, coach de vie ainsi que des représentants de l’artisanat local et régional. L’entrée est gratuite. Sur place, il vous sera proposé buvette et restauration avec un traiteur antillais (plats et boissons exotiques) et un foodtruck (crêpes salées et sucrées). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 06 50 64 31 54.

Salle polyvalente 45230 La Bussière Route d’Ouzouer, La bussiere La bussiere

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

