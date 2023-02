Nuit de la chouette à Die Salle polyvalente, 35 Boulevard du Ballon, 26150 Die, 4 mars 2023, Die.

Entrée libre

Présentation des huit espèces de rapaces nocturnes qui hantent nos nuits. Suivie d’une balade crépusculaire à partir de 17h30 jusqu’à 19h30.

Dans toute la France, la LPO organise, depuis plus de 25 ans, des manifestations autour des oiseaux nocturnes : chouettes et hiboux. Pour le Diois, ce sera une première. En effet, le groupe local LPO-Diois a décidé de participer à cette animation. Il propose une présentation des huit espèces de rapaces nocturnes qui hantent nos nuits. Les connaissez-vous bien ? Si la Chouette hulotte est célèbre (annonçant la nuit dans les films, par son hululement), si la dame blanche est la vedette de beaucoup de livres pour enfants, vous ne connaissez peut-être pas les trois ducs (petit, grand et moyen), les petites chouettes de nos montagnes et la discrète Chevêche proche de nous, belle auxiliaire crépusculaire des agriculteurs, pourchassant les mulots et autres micromammifères dans les champs.

LA LPO-DIOIS vous invite donc à la rencontre de tout ce petit monde qui « veille » sur nous quand nous dormons. Cela se passe à Die en deux étapes :

D’abord à la salle Polyvalente : à 16h Sylvie et Bernard Frachet présenteront un diaporama des 8 espèces : leurs caractéristiques et leurs chants. Il sera suivi d’une discussion.

Puis une balade crépusculaire à partir de 17h30 jusqu’à 19h30 – 20h selon les motivations, les envies…

Si la météo est pluvieuse, nous nous organiserons autrement.



