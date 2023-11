REPRÉSENTATION THÉÂTRALE SALLE POLYVALENTE 280 route d’Epinal Xertigny, 18 novembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Pièce de théâtre – « FEU LA MÈRE DE MADAME » comédie en 1 acte de Georges Feydeau

Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle : la mère de Madame est morte.

SANS RÉSERVATION. Tout public

Samedi 2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 19:15:00. 5 EUR.

SALLE POLYVALENTE 280 route d’Epinal

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Play – « FEU LA MÈRE DE MADAME » comedy in 1 act by Georges Feydeau

Lucien, back late from the Quat’z’Arts ball, wakes up his wife Yvonne, who starts to make a scene. When the storm has passed, a valet rings the doorbell just as the couple is going to bed. The messenger brings terrible news: Madame’s mother is dead.

WITHOUT RESERVATION

Obra de teatro – « FEU LA MÈRE DE MADAME » comedia en 1 acto de Georges Feydeau

Lucien, que ha vuelto tarde del baile de Quat’z’Arts, despierta a su mujer Yvonne, que empieza a montar una escena. Una vez pasada la tormenta, un ayuda de cámara llama al timbre en el momento en que la pareja se acuesta. El mensajero trae terribles noticias: la madre de Madame ha muerto.

SIN RESERVAS

Theaterstück – « FEU LA MÈRE DE MADAME » Komödie in 1 Akt von Georges Feydeau

Lucien, der spät vom Ball der Quat’z’Arts nach Hause kommt, weckt seine Frau Yvonne, die beginnt, ihm eine Szene zu machen. Als der Sturm vorbei ist, klingelt ein Kammerdiener an der Tür, als die beiden Eheleute gerade zu Bett gehen. Der Bote überbringt eine schreckliche Nachricht: Die Mutter von Madame ist gestorben.

OHNE RESERVIERUNG

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION