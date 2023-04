Spectacle & Forum « ma retraite, j’en profite ! » Salle polyvalente – 25 rue de l’église, 4 mai 2023, Hanches.

 14h30 : « Une Nouvelle Saison » spectacle en chansons de la Compagnie Vol de Nuit

Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre « pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vivre musicalement et en chansons un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages hauts en couleurs. « Aux Potes Âgés », on rit, on cause, on chante surtout et on explore les pistes d’une retraite heureuse.

 15h45 : Plus d’informations auprès de nos partenaires qui seront présents sur des stands pour échanger sur les actions de prévention et les activités près de chez vous, « Parce que la vie se réinvente à chaque moment ! « .

Spectacle gratuit

(Réservation obligatoire au 02.37.33.46.46 ou 02.37.20.13.48 ou mda.bassin-chartrain@mda28.fr)

L’accès au spectacle ne sera plus possible après 14h30.

Salle polyvalente – 25 rue de l'église HANCHES (28130)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00

Spectacle retraite