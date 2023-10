Vide ta chambre salle polyvalente Vide ta chambre salle polyvalente, 5 novembre 2023, . Vide ta chambre Dimanche 5 novembre, 08h00 salle polyvalente salle polyvalente Griselles [{« type »: « email », « value »: « apeec45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T08:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00

2023-11-05T08:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00 FMACEN045V50B9TJ asso apeec Détails Autres Lieu salle polyvalente Adresse Griselles Lieu Ville salle polyvalente latitude longitude 48.07858;2.83125

salle polyvalente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//