Saint-Julien-du-Verdon Restitution de l’Atlas de la Biodiversité de Saint-Julien du Verdon Salle polyvalente, 04170 Saint-Julien-du-Verdon Saint-Julien-du-Verdon, 3 décembre 2022, Saint-Julien-du-Verdon. Restitution de l’Atlas de la Biodiversité de Saint-Julien du Verdon Samedi 3 décembre 2022, 11h00 Salle polyvalente, 04170 Saint-Julien-du-Verdon Gratuit. Manifestation gratuite. Le Parc naturel régional du Verdon vous invite à la restitution de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC) de Saint-Julien-du-Verdon. Le programme : *10h00-11h30 : Restitution des résultats de l’ABC de la biodiversité, clôture des résultats des inventaires naturalistes avec une projection des vidéos prises sur le terrain, une exposition photos de la faune et la flore de la commune avec un moment d’échanges avec les habitants *11h30-12 h00 : apéritif offert par la municipalité suivi, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas partagé tiré du sac. *13H30 à 15 h30, deux activités au choix : balade à la découverte de la géologie de la commune (inscription obligatoire – nombre limité de places) et atelier créatif sera proposé aux enfants à la salle polyvalente. Inscription obligatoire pour la balade et information auprès du Parc : 04 92 74 68 00 ou info@parcduverdon.fr Projet financé par l’Office français de la biodiversité (OFB) avec le concours du plan de relance gouvernemental. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de « l’atlas de biodiversité communale » (ABC) de la commune de Saint-Julien du Verdon.

Durée : 7h

Activité organisée par Parc Naturel Régional du Verdon – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/restitution-de-latlas-de-la-biodiversite-de-saint-julien-du

2022-12-03T11:00:00+01:00 – 2022-12-03T18:00:00+01:00

Salle polyvalente, 04170 Saint-Julien-du-Verdon
Saint-Julien-du-Verdon
Alpes-de-Haute-Provence

