CONCERT DU NOUVEL AN SALLE POLYCULTURELLE Vidauban, 14 janvier 2024, Vidauban.

L’ensemble Giocoso et l’ensemble vocal Opus 13 proposent un programme destiné à divertir le public et qui s’inscrit dans le cadre festif des célébrations du Nouvel an.Le thème de ce concert sera les musiques extraites des opéras bouffes d’Offenbach.Les airs célèbres des œuvres suivantes sont d’ores et déjà envisagés:La Belle Hélène,Les Contes d’Hoffmann,Orphée aux enfers,La Vie Parisienne,La Grande Duchesse de GérolsteinL’orchestre et les chœurs sont placés sous la direction de Pierre Iodice,directeur du chœur de l’opéra de MarseilleL’ensemble Giocoso est un orchestre symphonique composé de 45 musiciens tous professeurs et lauréats des écoles de musique et conservatoires de la métropole aixoise.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:00

SALLE POLYCULTURELLE BD COUA DE CAN 83550 Vidauban 83