ALISON WHEELER SALLE POIREL Nancy, 8 mars 2024, Nancy.

Alison WHEELER – La Promesse d’un soirSon impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal , France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.Accompagnée de sketches inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, La Promesse d’un soir a déjà séduit près de 15.000 spectateurs à travers plus de 40 villes.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54