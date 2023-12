LA PROMESSE BREL SALLE POIREL Nancy, 4 février 2024, Nancy.

LA PROMESSE BREL ! Sur la scène plongée dans un clair-obscur, sa voix grave s’élève, les amateurs de Brel retiennent leur souffle … Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre et à le voir on pourrait y croire. Accompagné par des musiciens de renom, il offre une interprétation magistrale, il chante avec son corps, Arnaud donne chair, à sa manière, avec sincérité, au Grand Jacques. Un spectacle musical pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir Jacques Brel. La promesse Brel, une promesse ambitieuse empreinte d’humilité. Une pépite ! DGP en accord avec OH MY PROD !, ARTCOSCENE et ARTCOMUSIC

Tarif : 32.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 16:00

Réservez votre billet ici

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle