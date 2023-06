ANIMATION – LES ENFANTS AU DIAPASON DE L’ORCHESTRE Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 12 juin 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Un atelier de découverte musicale pour les enfants de 7 à 12 ans avant les concerts symphoniques

Pour accompagner notre jeune public de 7 à 12 ans dans cette découverte, les ateliers de sensibilisation à la musique les accueilleront avant les concerts symphoniques du vendredi soir. Découvrir l’œuvre en la jouant est un moyen efficace de vivre le concert de connivence avec les artistes. Aucun prérequis n’est nécessaire : la curiosité seule sera leur plus belle qualité !

De Vienne à Varsovie

Lieu Opéra

ven 13 octobre 2023

Poésie céleste

ven 2 février 2024

Résistance

ven 29 mars 2024

La Mer

ven 17 mai 2024

¡ España !

ven 7 juin 2024. Tout public

Vendredi à 18:30:00 ; fin : . 10 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A musical discovery workshop for children aged 7 to 12 before the symphony concerts

To help our young audiences (aged 7 to 12) discover the world of music, we’ve set up music awareness workshops for them before the symphony concerts on Friday evenings. Discovering the work by playing it is an effective way of experiencing the concert in collusion with the artists. No prerequisites are necessary: curiosity alone will be their best quality!

From Vienna to Warsaw

Venue Opera

fri October 13, 2023

Celestial poetry

fri February 2, 2024

Resistance

fri March 29, 2024

The Sea

fri May 17, 2024

¡ España !

fri June 7, 2024

Un taller de descubrimiento de la música para niños de 7 a 12 años antes de los conciertos sinfónicos

Para ayudar a nuestro público infantil de 7 a 12 años a descubrir el mundo de la música, nuestros talleres de sensibilización musical les acogerán antes de los conciertos sinfónicos de los viernes por la tarde. Descubrir la obra tocándola es una manera eficaz de vivir el concierto en connivencia con los artistas. No es necesario ningún requisito previo: ¡sólo la curiosidad será su mejor cualidad!

De Viena a Varsovia

Lugar Ópera

viernes 13 de octubre de 2023

Poesía celestial

vie 2 febrero 2024

Resistencia

vie 29 marzo 2024

El mar

vie 17 mayo 2024

españa

vie 7 junio 2024

Ein Workshop zur musikalischen Entdeckung für Kinder von 7 bis 12 Jahren vor den Symphoniekonzerten

Um unser junges Publikum im Alter von 7 bis 12 Jahren auf dieser Entdeckungsreise zu begleiten, werden sie vor den Sinfoniekonzerten am Freitagabend in den Workshops zur Musiksensibilisierung empfangen. Die Entdeckung des Werkes durch seine Aufführung ist ein wirksames Mittel, um das Konzert im Einvernehmen mit den Künstlern zu erleben. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich: Neugierde ist die beste Eigenschaft!

Von Wien nach Warschau

Ort Oper

fr 13. Oktober 2023

Himmlische Poesie

fr 2. Februar 2024

Widerstand

fr 29. März 2024

Das Meer

fr 17. Mai 2024

¡ España!

fr 7. Juni 2024

