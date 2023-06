SPECTACLE – L’ESCARGOT LA FEMME ET LA GROSSE TÊTE Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 23 mai 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Une conférencière, qui ne connaît à vrai dire pas très bien son sujet, anime un exposé sur l’escargot, et au gré de ses observations sur les mœurs étranges de ces étonnants gastéropodes, finit par rencontrer l’amour… avec un escargot ? Ça, seule l’histoire vous le dira…

Avec ce spectacle poétique et musical, la metteuse en scène Sarah Le Picard et l’illustratrice Chloé Perarnau imaginent un monde à hauteur de mollusque, dans lequel le jardin devient une immense forêt propice aux magies et aux mystères. Un jardin peuplé de musique où se croisent les elfes du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, les pattes dansantes du Festin de l’araignée de Roussel et les contes de Ma mère l’Oye de Ravel, mais aussi les moins attendus Prokofiev, Mahler ou Rossini. Un jardin en somme où l’on passe de découverte en découverte tout en s’amusant à la poursuite d’un escargot qui aura peut-être une chance de vous semer…. Enfants

Vendredi 2024-05-23 à 18:00:00 ; fin : 2024-05-25 . 10 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A lecturer, who doesn’t really know her subject very well, gives a talk on snails, and in the course of her observations on the strange habits of these amazing gastropods, ends up falling in love? with a snail? Only history will tell?

In this poetic, musical show, director Sarah Le Picard and illustrator Chloé Perarnau imagine a world at the height of a mollusk, in which the garden becomes an immense forest of magic and mystery. A garden populated by music, where the elves of Mendelssohn?s A Midsummer Night?s Dream, the dancing legs of Roussel?s Spider?s Feast and the fairy tales of Ravel?s Ma mère l?Oye meet, as well as the less-anticipated Prokofiev, Mahler and Rossini. All in all, a garden where you can move from one discovery to the next, while having fun chasing a snail that might have a chance of losing you?

Una conferenciante, que en realidad no conoce muy bien su tema, da una charla sobre caracoles y, en el curso de sus observaciones sobre los extraños hábitos de estos asombrosos gasterópodos, acaba enamorándose… de un caracol? Sólo la historia lo dirá?

En este espectáculo poético y musical, la directora Sarah Le Picard y la ilustradora Chloé Perarnau imaginan un mundo del tamaño de un molusco, en el que el jardín se convierte en un inmenso bosque de magia y misterio. Un jardín poblado de música, donde se dan cita los duendes de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, las piernas bailarinas de El festín de la araña de Roussel y los cuentos de hadas de Ma mère l’Oye de Ravel, así como los menos esperados Prokofiev, Mahler y Rossini. En definitiva, un jardín en el que podrá pasar de un descubrimiento a otro mientras se divierte persiguiendo a un caracol que podría tener la oportunidad de perderle..

Eine Rednerin, die sich eigentlich nicht sehr gut auskennt, hält einen Vortrag über Schnecken, und während sie die seltsamen Verhaltensweisen dieser erstaunlichen Schnecken beobachtet, trifft sie schließlich die Liebe… mit einer Schnecke? Das wird die Geschichte zeigen

In diesem poetischen und musikalischen Stück stellen sich die Regisseurin Sarah Le Picard und die Illustratorin Chloé Perarnau eine Welt auf Weichtierhöhe vor, in der der Garten zu einem riesigen Wald wird, der Magie und Geheimnisse birgt. Ein Garten voller Musik, in dem die Elfen aus Mendelssohns Sommernachtstraum, die tanzenden Beine aus Roussels Spinnenfest und die Märchen aus Ravels Ma mère l’Oye, aber auch die weniger erwarteten Prokofjews, Mahlers und Rossinis aufeinandertreffen. Ein Garten, in dem man von Entdeckung zu Entdeckung eilt, während man sich auf der Jagd nach einer Schnecke amüsiert, die vielleicht die Chance hat, Sie abzuschütteln?

Mise à jour le 2023-06-10 par DESTINATION NANCY