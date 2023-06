CONCERT – RÉSISTANCE – POLEVÁ – ELGAR – HAAS – POULENC Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy CONCERT – RÉSISTANCE – POLEVÁ – ELGAR – HAAS – POULENC Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 28 mars 2024, Nancy. Nancy,Meurthe-et-Moselle ORCHESTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Direction musicale

Marta Gardolinska Violoncelle

Andrei Ionita Victoria Polevá

Null Edward Elgar

Concerto pour violoncelle en mi mineur, opus 85 Pavel Haas

Étude pour orchestre à cordes Francis Poulenc

Sinfonietta. Adultes

Vendredi 2024-03-28 à 20:00:00 ; fin : 2024-03-29 . 38 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-06-10

