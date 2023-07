SPECTACLE – PACO ÇA DÉMÉNAGE Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 15 mars 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Vous connaissez Paco, le curieux chien jaune qui part à la découverte de toutes les musiques dans la magnifique série de littérature jeunesse créée par Magali Le Huche ? Le voici invité sur la scène de la Salle Poirel pour une aventure inédite !

Cette fois, Paco a pris une grande décision : s’installer à New York. Une occasion pour lui bien sûr de partir à la rencontre des musiques qui font battre le rythme de la Grande Pomme, du jazz au hip-hop en passant par le disco et Gershwin, et surtout, avant de quitter la vieille Europe, de revoir une dernière fois tous ses amis ! Fonzi, le violoniste fou de Mozart, Enzo le spécialiste de Vivaldi, Betty la mordue d’opéra : tous sont au rendez-vous pour revivre ensemble les aventures et les moments d’émotions passés.

Et c’est au son du chef-d’œuvre de Gershwin Porgy and Bess qu’il s’embarquera pour le nouveau monde avec sa guitare sur le dos, en rêvant de la skyline new-yorkaise se détachant derrière la flamme de la Liberté !. Enfants

Vendredi 2024-03-15 18:00:00 fin : 2024-03-16 . 10 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Do you know Paco, the curious yellow dog who sets off to discover all kinds of music in the magnificent children’s literature series created by Magali Le Huche? Here he is, invited to the Salle Poirel stage for a never-before-seen adventure!

This time, Paco has made a big decision: to move to New York. It’s a chance for him to discover the music that makes the Big Apple beat, from jazz to hip-hop, disco to Gershwin, and above all, before leaving old Europe, to see all his friends one last time! Fonzi, the Mozart-mad violinist, Enzo the Vivaldi specialist, Betty the opera buff: they’re all here to relive past adventures and emotional moments together.

And it’s to the sound of Gershwin’s masterpiece Porgy and Bess that he’ll set sail for the new world with his guitar on his back, dreaming of the New York skyline looming behind the flame of Liberty!

¿Conoce a Paco, el curioso perro amarillo que se lanza a descubrir todas las músicas en la magnífica serie de literatura infantil creada por Magali Le Huche? Aquí está, invitado a la Sala Poirel para una nueva aventura

Esta vez, Paco ha tomado una gran decisión: se muda a Nueva York. Es la ocasión para él de descubrir la música que hace latir la Gran Manzana, del jazz al hip-hop, de la música disco a Gershwin, y sobre todo, antes de dejar la vieja Europa, ¡de ver por última vez a todos sus amigos! Fonzi, el violinista loco por Mozart, Enzo el especialista en Vivaldi, Betty la aficionada a la ópera: todos están aquí para revivir juntos aventuras pasadas y momentos emotivos.

Y al son de la obra maestra de Gershwin, Porgy and Bess, zarpará hacia el nuevo mundo con su guitarra a cuestas, soñando con el horizonte de Nueva York asomándose tras la llama de la Libertad

Kennen Sie Paco, den neugierigen gelben Hund, der in der wunderbaren Kinderliteraturserie von Magali Le Huche auf Entdeckungsreise durch alle Musikrichtungen geht? Hier ist er auf die Bühne der Salle Poirel eingeladen, um ein ganz neues Abenteuer zu erleben!

Diesmal hat Paco eine große Entscheidung getroffen: Er will nach New York ziehen. Das ist natürlich eine Gelegenheit für ihn, die Musik kennenzulernen, die den Rhythmus des Big Apple bestimmt, von Jazz über Hip-Hop bis hin zu Disco und Gershwin, und vor allem, bevor er das alte Europa verlässt, alle seine Freunde ein letztes Mal zu sehen! Fonzi, der Mozart-verrückte Geiger, Enzo, der Vivaldi-Spezialist, Betty, die Opernliebhaberin: Sie alle sind dabei, um gemeinsam die vergangenen Abenteuer und emotionalen Momente wieder aufleben zu lassen.

Zu den Klängen von Gershwins Meisterwerk Porgy and Bess bricht er mit seiner Gitarre auf dem Rücken in die neue Welt auf und träumt von der Skyline New Yorks, die sich hinter der Flamme der Freiheit abzeichnet

Mise à jour le 2023-06-12 par DESTINATION NANCY