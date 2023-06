CONCERT – POÉSIE CÉLESTE Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy CONCERT – POÉSIE CÉLESTE Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 1 février 2024, Nancy. Nancy,Meurthe-et-Moselle ORCHESTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Direction musicale

Marta Gardolinska Soprano

Hélène Carpentier Théodore Akimenko

Ange, poème-nocturne Alma Mahler

Fünf Gesänge (Hymne – Ekstase – Der Erkennende – Lobgesang – Hymne an die Nacht) Gustav Mahler

Symphonie n° 4 en sol majeur (version 1911). Adultes

Vendredi 2024-02-01 à 20:00:00 ; fin : 2024-02-02 . 38 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



ORCHESTRA OF THE OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Musical Director

Marta Gardolinska Soprano

Hélène Carpentier Theodore Akimenko

Ange, poème-nocturne Alma Mahler

Fünf Gesänge (Hymn – Ekstase – Der Erkennende – Lobgesang – Hymne an die Nacht) Gustav Mahler

Symphony No. 4 in G major (1911 version) ORQUESTA DE LA OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Directora musical

Marta Gardolinska Soprano

Hélène Carpentier Theodore Akimenko

Ange, poema nocturno Alma Mahler

Fünf Gesänge (Himno – Ekstase – Der Erkennende – Lobgesang – Hymne an die Nacht) Gustav Mahler

Sinfonía n.º 4 en sol mayor (versión de 1911) ORCHESTER DER NATIONALOPER LORRAINE Musikalische Leitung

Marta Gardolinska Sopran

Hélène Carpentier Theodor Akimenko

Engel, Nachtgedicht Alma Mahler

Fünf Gesänge (Hymne – Ekstase – Der Erkennende – Lobgesang – Hymne an die Nacht) Gustav Mahler

