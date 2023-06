SPECTACLE – LE CIRQUE – CHARLIE CHAPLIN Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 12 janvier 2024, Nancy.

C’est bien à tort que l’on parle de film muet, car si la parole en est effectivement absente, c’est la musique, omniprésente et jouée en direct, qui à elle seule distille sens et émotions !

Cette expérience est à revivre avec ce ciné-concert consacré à l’un des grands chefs-d’œuvre oubliés de Charlie Chaplin, qui lui valut son premier Oscar. Dans Le Cirque (1928), Charlot, pour échapper à une fausse accusation de pickpocket dans une fête foraine, se réfugie dans un cirque. Ses maladresses toutes plus cocasses les unes que les autres, comme son amour naissant pour la fille du directeur, en font bien vite à son insu la principale attraction.

Alliant les inventions les plus comiques de Chaplin et cette incomparable grâce et légèreté dans l’expression des sentiments les plus purs, Le Cirque est un moment de rire et d’émotion unique que la musique vient encore sublimer.. Tout public

Vendredi 2024-01-12 à 20:00:00 ; fin : 2024-01-13 . 10 EUR.

It’s a misnomer to speak of a silent film, because while speech is absent, it’s the omnipresent live music that conveys meaning and emotion!

You can relive this experience with this ciné-concert devoted to one of Charlie Chaplin?s great forgotten masterpieces, for which he won his first Oscar. In The Circus (1928), Charlie Chaplin, to escape a false accusation of being a pickpocket at a funfair, takes refuge in a circus. His clumsy antics, such as his budding love affair with the director’s daughter, soon make him the main attraction.

Combining Chaplin?s most comic inventions with his incomparable grace and lightness of expression of the purest feelings, Le Cirque is a unique moment of laughter and emotion, enhanced by the music.

Hablar de una película muda es un contrasentido, porque aunque no haya palabras, es la música omnipresente, interpretada en directo, la única que transmite significado y emoción

Podrá revivir esta experiencia en este cine-concierto dedicado a una de las grandes obras maestras olvidadas de Charlie Chaplin, que le valió su primer Oscar. En El circo (1928), Charlie Chaplin, para escapar a una falsa acusación de carterista en un parque de atracciones, se refugia en un circo. Sus torpezas, cada una más cómica que la anterior, y su incipiente amor por la hija del director, pronto le convierten en la principal atracción, sin que él lo sepa.

Combinando las invenciones más cómicas de Chaplin con su incomparable gracia y ligereza para expresar los sentimientos más puros, Le Cirque es un momento único de risa y emoción, aún más sublime gracias a la música.

Die Musik ist allgegenwärtig und wird live gespielt, was die Bedeutung und die Emotionen des Films unterstreicht

Diese Erfahrung können Sie mit diesem Filmkonzert nachvollziehen, das einem der großen, vergessenen Meisterwerke von Charlie Chaplin gewidmet ist, das ihm seinen ersten Oscar einbrachte. In Der Zirkus (1928) flüchtet Charlot vor einer falschen Anklage als Taschendieb auf einem Jahrmarkt in einen Zirkus. Seine Ungeschicklichkeiten, von denen eine komischer als die andere ist, sowie seine aufkeimende Liebe zur Tochter des Direktors machen ihn, ohne dass er es weiß, schnell zur Hauptattraktion.

Der Zirkus vereint Chaplins komische Erfindungen mit seiner unvergleichlichen Anmut und Leichtigkeit im Ausdruck der reinsten Gefühle und ist ein einzigartiger Moment des Lachens und der Emotionen, der durch die Musik noch veredelt wird.

