SPECTACLE – LE VOYAGE SANS FIN Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy, 30 novembre 2023

Partir sur les chemins, sans destination, au gré de sa fantaisie et de son désir. Traverser les champs, les chants et les forêts, dans le clair printemps du jour ou dans le clair de lune d’une nuit où se croisent les ombres d’histoires amoureuses sous les étoiles ou des rencontres fantastiques avec les créatures de derrière l’air. Se laisser porter par son pas vers l’inconnu, l’aventure, la rencontre inattendue, et bien souvent l’amour ! C’est le grand rêve de tous les Romantiques !

C’est à un tel voyage sans fin que vous invite le jeune chef Marc Leroy-Calatayud, en guide et en narrateur, en tissant poèmes, textes et clés d’écoute autour des musiques de Mahler, Strauss, Wagner, Wolf ou encore Augusta Holmes.

Petits et grands pourront alors mettre leurs pas dans ceux des grands poètes et musiciens du romantisme, voir et écouter avec leurs yeux et leurs oreilles, ressentir comme eux au rythme de la marche la grande pulsation de la Nature qui habite les êtres et les choses !. Tout public

Vendredi 2023-11-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-12-02 . 10 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



To set out on the road, without destination, according to one?s whim and desire. Crossing fields, songs and forests, in the springtime light of day or the moonlight of night, where the shadows of love stories under the stars or fantastic encounters with creatures from beyond the air cross your path. Let your steps carry you towards the unknown, towards adventure, towards unexpected encounters, and often towards love! It’s every romantic’s dream!

Young conductor Marc Leroy-Calatayud invites you to embark on such an endless journey, as guide and narrator, weaving poems, texts and listening tips around music by Mahler, Strauss, Wagner, Wolf and Augusta Holmes.

Young and old alike will be able to follow in the footsteps of the great Romantic poets and musicians, seeing and listening with their eyes and ears, and feeling as they do, as they walk, the great pulse of Nature that inhabits beings and things!

Lanzarse a la carretera, sin destino en mente, a capricho y deseo. Atravesando campos, canciones y bosques, a la luz primaveral del día o a la luz de la luna de la noche, donde se cruzan en tu camino las sombras de historias de amor bajo las estrellas o encuentros fantásticos con criaturas de más allá del aire. Deja que tus pasos te lleven hacia lo desconocido, hacia la aventura, hacia encuentros inesperados y, muy a menudo, ¡hacia el amor! Es el sueño de todo romántico

El joven director de orquesta Marc Leroy-Calatayud le invita a embarcarse en un viaje sin fin de este tipo, como guía y narrador, tejiendo poemas, textos y consejos de escucha en torno a la música de Mahler, Strauss, Wagner, Wolf y Augusta Holmes.

Pequeños y mayores podrán seguir las huellas de los grandes poetas y músicos del Romanticismo, viendo y escuchando con los ojos y los oídos, y sintiendo como ellos, al caminar, ¡el gran pulso de la Naturaleza que habita en los seres y las cosas!

Sich auf den Weg machen, ohne Ziel, je nach Lust und Laune. Durch Felder, Lieder und Wälder ziehen, im hellen Frühling des Tages oder im Mondlicht einer Nacht, in der sich die Schatten von Liebesgeschichten unter den Sternen oder fantastischen Begegnungen mit Kreaturen hinter der Luft kreuzen. Lassen Sie sich von ihrem Schritt ins Unbekannte, ins Abenteuer, zu unerwarteten Begegnungen und nicht selten zur Liebe tragen! Das ist der große Traum aller Romantiker!

Der junge Dirigent Marc Leroy-Calatayud lädt Sie zu einer solchen endlosen Reise ein, indem er als Führer und Erzähler Gedichte, Texte und Hörproben rund um die Musik von Mahler, Strauss, Wagner, Wolf oder Augusta Holmes webt.

So können Groß und Klein in die Fußstapfen der großen Dichter und Musiker der Romantik treten, mit Augen und Ohren sehen und hören und wie sie im Rhythmus des Gehens den großen Pulsschlag der Natur spüren, der allen Wesen und Dingen innewohnt!

