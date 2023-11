Barbie – CinéPlus Limousin Salle ployvalente Châlus, 18 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

CinéPlus Limousin avec le soutien du comité des fêtes et la municipalité de Châlus vous propose « Barbie ».

Synopsis : A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Durée : 1h55..

2023-11-18

Salle ployvalente place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



CinéPlus Limousin, with the support of the Comité des fêtes and the municipality of Châlus, brings you « Barbie ».

Synopsis: In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken. Running time: 1 hour 55 minutes.

CinéPlus Limousin, con el apoyo del Comité des fêtes y del municipio de Châlus, le trae « Barbie ».

Sinopsis: En Barbie Land, eres un ser perfecto en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken. Duración: 1 hora y 55 minutos.

CinéPlus Limousin mit Unterstützung des Festkomitees und der Stadtverwaltung von Châlus zeigt Ihnen « Barbie ».

Synopsis: Im Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder sind Ken. Dauer: 1h55.

