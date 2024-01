ROCK THE OPERA SALLE PLEYEL Paris, samedi 14 décembre 2024.

Le chef d’orchestre Friedemann Riehle réalise l’impossible : une fusion parfaite entre musique classique et rock. Les arrangements et les interprétations unissent l’atmosphère et la puissance des chansons originales avec une passion unique, le tout accompagné par la puissance sonore d’un orchestre symphonique, considéré comme révolutionnaire par les amateurs de rock. Plongez dans les plus grands classiques de groupes légendaires tels que Queen, Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, U2, et bien d’autres encore ! Artiste invité exceptionnel : Ronnie Romero

Tarif : 45.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:00

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75