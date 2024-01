SHEILA SALLE PLEYEL Paris, samedi 16 novembre 2024.

Voilà plus de 60 ans que Sheila a fait son apparition dans nos vies.Une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec pas moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85 Millions d’exemplaires.Sheila la française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain.Après une tournée triomphale à travers la France et deux concerts complets à la Salle Pleyel de Paris en 2022, pour célébrer ses 60 ans de carrière, SHEILA revient avec un nouveau spectacle célébrant le répertoire incontournable d’une vie qui conjugue plusieurs générations.Paris, Grand Rex, 12 novembre 2023 – COMPLETNouvelles dates à Paris : Salle Pleyel, 15 et 16 novembre 2024Et en tournée dans toute la France

Tarif : 40.00 – 95.00 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:00

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75