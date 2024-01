LA MARCHE BLEUE SALLE PLEYEL Paris, mardi 1 octobre 2024.

Début du spectacle à 20h30Après le remarqué Première Ride, Léo Walk et sa compagnie La Marche Bleue nous invitent à les suivre dans Maison d’en face.L’intimité d’une salle à manger, du mobilier aux courbes oniriques. On y voit des femmes et des hommes y évoluer en vase clos. Les amitiés, les couples, se font et se défont dans la cohabitation. Aux scènes de vie succèdent les scènes de ménage. Maison d’en face est une exploration poétique des sentiments amoureux et amicaux, au travers de situations du quotidien.« L’envie de saisir l’époque dans laquelle nous évoluons, son essence, ses caractéristiques. Dessiner des moments de vie, porter l’attention du public sur ces détails du quotidien qu’on ne remarque plus, sur la beauté et la violence des situations les plus communes, sur la poésie, et la sensibilité de l’intime. » Léo WalkCrédits :Chorégraphie – Léo Walken collaboration avec les interprètes de La Marche BleueMusique originale – Flavien BergerMusique additionnelle – Sacha RudySupervision musicale – Léo Walk et Sacha RudyScénographie – Garance ValléeCostumes – Maryam Nassir ZadehLumières – Samuel Chatain, Joris PurgatorioÉquipe technique – Benoit Loisel, Pierre-Philippe BouardDirection des répétitions – Théophile BensusanLa Marche Bleue :Janina Sarantsina, Hortense de Gromard EmmaSpinosi, Miranda Chan, Sulian Rios , Abu Niang,Arnaud Bacharach, Mamadou Bathily, Léo WalkManagement – Xaysanah PhongthisoukCoordination des artistes – Zoé RytzProduction – Talent Boutique

Tarif : 25.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-10-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75