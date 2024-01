Mania : The Abba Tribute Salle Pleyel Paris, 25 septembre 2024, Paris.

Mania : The Abba Tribute Mercredi 25 septembre 2024, 20h30 Salle Pleyel Placement assis : Carré Or : 96€ – Cat.1 : 76€ – Cat.2 : 59€ – Cat. 3 : 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-25T20:30:00+02:00 – 2024-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2024-09-25T20:30:00+02:00 – 2024-09-25T22:30:00+02:00

RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE.

« MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money – Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme – Dancing Queen – SOS, et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps !

Ambiance Garantie !

Lien bande annonce : https://youtu.be/flQSrJgMIBk

Lien du site : https://www.rwprod.org/mania

Facebook : https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production

Infos groupes et C.E. : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/564180 »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « MANIA THE ABBA TRIBUTE : UN CONCEPT UNIQUEnn u00ab MANIA u00bb est lu2019incarnation saisissante et plus vraie que nature du2019un des groupes les plus mythiques des u00ab Annu00e9es 80 u00bb et symbolise u00e0 lui seul une u00e9poque que nous nu2019avons jamais cessu00e9 de vu00e9nu00e9rer.nnu00ab MANIA u00bb reste en effet fidu00e8le aux moindres du00e9tails : instruments, u00e9clairages, choru00e9graphies, semelles compensu00e9es, paillettes et boules discou2026 jusquu2019u00e0 lu2019accent suu00e9dois pour mieux vous emporter dans lu2019univers du2019ABBA ! nnDurant deux heures d’un spectacle u00e0 couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes u00e9ternels : Money Money Money – Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme – Dancing Queen – SOS, et bien du2019autres encoreu2026nnVenez faire la fu00eate et vous installer u00e0 bord d’une formidable machine u00e0 remonter le temps ! », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL MANIA, The ABBA Tribute | TOUR 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/flQSrJgMIBk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=flQSrJgMIBk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/flQSrJgMIBk »}, {« link »: « https://www.rwprod.org/mania »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production »}]