CHRIS ISAAK SALLE PLEYEL Paris, mardi 16 juillet 2024.

Jouant d’un charisme digne de la rencontre de James Dean et d’Elvis Presley, Chris Isaak cultive depuis 1986, l’art de transformer des ballades rock en hymnes à l’amour, comme l’a prouvé le succès de « Wicked Game », slow incontournable des années 90. Ce crooneur romantique de Californie, optimiste par nature, se joue du spleen ambiant pour bâtir un empire musical hors du commun.En tant que compositeur exigeant, il a embrassé le style de ses idoles du Memphis des années 1950, mêlant habilement rockabilly, rythm’n’blues traditionnel et surf rock en neuf albums de qualité. En 2012, l’Américain fidèle à ses racines livre un hommage aux productions Sun Records à travers Beyond the Sun. Il retrouve Nashville, le berceau du rock et de la musique country trois ans plus tard à l’occasion de l’enregistrement de son vingtième album, First Comes the Night. Ne manquez pas Chris Isaak en concert !

Tarif : 68.50 – 167.50 euros.

Début : 2024-07-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75