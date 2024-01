THE DEAD SOUTH SALLE PLEYEL Paris, mardi 18 juin 2024.

Avec un banjo, une mandoline, un violoncelle et une guitare, les quatre membres de The Dead South ont vraiment la tête de l’emploi d’un groupe de bluegrass traditionaliste. Mais que ce soit pour des raisons géographiques – ils viennent des prairies canadiennes – ou parce que leurs influences se situent plutôt entre le punk et le finger-picking, il est bien difficile d’assimiler ce quartet acoustique à un genre défini. Et avec des fans à travers le monde entier, qui les ont notamment découverts sur YouTube, un succès rapide dans les clubs de rock allemands, et aujourd’hui des concerts à guichets fermés dans des salles emblématiques de plusieurs continents, on est définitivement bien loin du cliché des puristes de la gratte à l’ancienne. The Dead South est une fraternité avant tout, formée à l’université et forgée sur la route, et les membres du groupe sont tout à fait à l’aise dans leur rôle d’anomalie totale presque partout où ils vont. Leur approche progressive et très structurée de la musique acoustique, qui privilégie les solos et les harmonies complexes, leur a déjà valu deux fois le prix JUNO pour Album Traditionnel de l’Année – le plus récemment pour Sugar & Joy (2019), enregistré à Muscle Shoals. The Dead South a enchaîné en 2020 avec Served Live, un double album live qui célébrait et soutenait l’industrie de la musique live en temps de crise. Avec le double EP Easy Listening for Jerks, Parts I & II, The Dead South trouve son propre équilibre entre ses origines punk et l’univers bluegrass de sa musique. Puissante affirmation d’identité, d’influences et d’inspiration, le duo de nouveaux EP voit le groupe s’aventurer dans de nouvelles contrées musicales tout en restant fidèle à lui-même.Unique date française en salle de la saison

Tarif : 35.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:00

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75