YES SALLE PLEYEL Paris, lundi 20 mai 2024.

C’est avec regret que nous annonçons le report du concert de YES prévu le lundi 5 juin 2023 à la salle Pleyel à Paris. Le concert sera reporté à une date ultérieure que nous vous communiquerons au plus vite. En entendant nous invitons les spectateurs à conserver leurs billets, qui resteront valables pour ce report.Les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés.Nous regrettons vivement ce report et remercions les spectateurs de leur compréhension.

Tarif : 63.00 – 134.50 euros.

Début : 2024-05-20 à 20:00

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75