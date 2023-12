LIL YACHTY SALLE PLEYEL Paris, 17 mai 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 11 mai 2023 de 12h à 18h.Mise en vente le vendredi 12 mai à 12h.Lil Yachty est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain originaire d’Atlanta, Géorgie. Il a sorti cinq albums studio, le plus récent étant Let’s Start Here., un album de rock alternatif psychédélique sorti en janvier 2023 et qui a fait ses débuts en tant que n °1 sur la liste des meilleurs albums rock et alternatifs de Billboard, n °9 sur la liste des 200 meilleurs albums de Billboard, et a été l’album n °1 sur Apple Music en plus d’avoir reçu plus de 60 millions de streams au cours des deux premiers mois. Il a été pour la première fois l’invité musical au Saturday Night Live (SNL) ce 1er avril 2023, a fait la couverture de l’édition du mois de mai 2023 du magazine Billboard, a fait plusieurs apparitions au cinéma et à la télévision, collaboré avec des marques telles que Sprite, Reese’s Puffs et Nautica, plongé dans la mode avec des projets tels que sa propre marque de vernis à ongles Crete, et a sa propre pizza surgelée (Deep Deep Cuts Yachty’s Pizzeria).

Tarif : 49.90 – 69.70 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris