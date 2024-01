HERMANOS GUTIERREZ SALLE PLEYEL Paris, mercredi 3 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 30 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 1er décembre à 10h.Vivez un voyage musical avec les Hermanos Gutiérrez à la Salle Pleyel le 3 avril 2024.A propos d’Hermanos Guttierrez Hermanos Gutiérrez, un duo de guitare formé par les frères Estevan et Alejandro Gutiérrez, offrent une expérience musicale unique qui évoque des voyages à travers des paysages naturels magnifiques, des westerns spaghetti et des bandes sonores de Morricone. Leur musique, inspirée par leurs racines suisses et équatoriennes, crée une connexion intime entre les rythmes de l’un et les mélodies de l’autre, créant une énergie profonde et sombre. Leur dernier album, El Bueno Y El Malo , est un voyage épique enregistré avec Dan Auerbach, mettant en valeur leur jeu de guitare complexe et leur relation fraternelle étroite.

Tarif : 40.00 – 59.80 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75