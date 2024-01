THUNDERCAT SALLE PLEYEL Paris, samedi 23 mars 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 28 septembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 29 septembre à 10h.Ces dernières années, Thundercat, alias Stephen Bruner, est passé du statut de bassiste virtuose à celui de star et a consolidé sa réputation de voix unique, transcendant les genres. Il est devenu une pierre angulaire du label Brainfeeder. L’artiste a sorti The Golden Age of Apocalypse (2011), Apocalypse (2013), Drunk (2017), et son album de 2020 It Is What It Is a remporté le prix du meilleur album de R&B progressif aux 63e GRAMMY Awards, avec Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, Pedro Martins et Zack Fox. L’album a été produit par Thundercat et son partenaire de longue date Flying Lotus, qui a été nommé aux GRAMMY dans la catégorie Producteur de l’année, non classique pour son travail sur l’album. Une année 2023 exceptionnelle s’achève ; elle a commencé avec Thundercat rejoignant Steve Lacy sur scène lors de la 65e édition des GRAMMY Awards pour interpréter le hit Bad Habit , et se termine par une tournée massive sur les cinq continents, avec des arrêts à Glastonbury, à la Fashion Week de Paris, au Newport Jazz Fest et au Red Rocks Amphitheatre, pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également sorti le single très acclamé No More Lies avec Tame Impala, qui continue de briller sur les plateformes de streaming, les radios et aux côtés des fans du monde entier.L’année 2022 a été une année exceptionnelle, avec notamment la présence de sa voix et de sa basse sur le single et titre phare de Gorillaz, Cracker Island , qui s’est hissé à la première place des classements des radios alternatives. Il a également joué dans le clip officiel et s’est produit sur scène avec Gorillaz à Coachella et lors de la cérémonie des MTV European Music Awards. Il a également rejoint les Red Hot Chilli Peppers en première partie de leur tournée des stades d’Amérique du Nord et d’Europe. Sur scène, Thundercat s’est notamment produit en duo avec Ariana Grande au Adult Swim Festival 2020, lors d’une tournée américaine aux côtés de son ami Anderson .Paak (2019), lors du Meltdown Festival organisé par Nile Rodgers au Southbank Centre de Londres (2019), et lors de festivals tels que Glastonbury, Coachella, Sónar, Fuji Rock, Newport Jazz Festival, Primavera Sound et Governors Ball. En 2019, Thundercat a été invité par la légendaire institution du jazz Blue Note à New York pour une résidence de 14 spectacles en l’espace de 6 jours. Les invités spéciaux de cette résidence comprenaient Reggie Watts, Zack Fox et Hannibal Buress. Lors d’un mémorable concert à guichets fermés au Irving Plaza de New York en 2017, Dave Chappelle a fait une apparition impromptue en tant que hype man.En 2015, il était à l’épicentre créatif de l’album de hip-hop le plus influent du 21e siècle, To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar, et il a remporté un GRAMMY pour sa collaboration sur le titre These Walls .

