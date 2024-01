PAROV STELAR SALLE PLEYEL Paris, 13 mars 2024, Paris.

Après plusieurs concerts au Zénith Paris – La Villette ces dernières années, retrouvez Parov Stelar sur scène à Paris pour une date exceptionnelle dans un écrin plus intimiste : la Salle Pleyel, dans le cadre de son Theater Tour 2024. La figure pionnière de l’Electro Swing livrera lors de cette tournée des performances live électrisantes où fusionneront musique et art. Parov Stelar présentera les classiques de sa carrière, ainsi que des nouveaux titres encore jamais interprétés sur scène. Ne manquez pas cette expérience exclusive avec Parov Stelar & Band et ressentez l’énergie et la passion du live comme jamais auparavant. Créons ensemble des souvenirs musicaux !Première partie : El Siciliano

Tarif : 45.50 – 69.50 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75