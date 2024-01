KODO SALLE PLEYEL Paris, 1 mars 2024, Paris.

KODO, One earth tour 2024 : WarabeDébut 2022, Kodo émerveillait une Salle Pleyel pleine à craquer avec son dernier spectacle. Le collectif de taïko japonais revient en 2024 pour présenter Warabe, à Paris et en tournée en France !Kodo signifie « battement du cœur », mais aussi « enfant du tambour ». Installé depuis les années 70 sur l’île de Sado en mer du Japon, le collectif Kodo perpétue la tradition du taïko, un tambour géant aux combinaisons rythmiques infinies. Depuis quatre décennies, Kodo est l’ambassadeur exceptionnel d’un Japon éternel et s’est produit dans plus de 50 pays sur les 5 continents.Pour célèbrer les 40 ans du collectif Kodo. Ils ont créé deux œuvres basés sur leur nom : Tsuzumi prend son nom et son thème du tambour, et Warabe de l’enfance.Pour Warabe, les musiciens y remontent aux racines du taïko pour créer une toute nouvelle œuvre : chaque tambour taïko établit un lien entre l’enfance et le rythme des tambours. À ce jour (et à l’avenir), une chose est sûre : Kodo est synonyme de tambours entêtants et de réverbérations illimitées. Warabe est une œuvre commémorative incarnant la genèse du battement ininterrompu de Kodo.Découvrez Kodo et ressentez le son des tambours vous bouleverser l’âme !

Tarif : 63.00 – 101.50 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75