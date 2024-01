TWILIGHT SALLE PLEYEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris TWILIGHT SALLE PLEYEL Paris, 17 février 2024, Paris. Twilight – chapitre 1 : Fascination en ciné-concertA tous les fans de la saga, réservez votre soirée du 17 février 2024 car vous avez rendez-vous avec Twilight en ciné-concert à Paris à La Salle Pleyel ! La célèbre romance fête son quinzième anniversaire avec un ciné-concert évènement durant lequel un groupe live jouera la bande originale en parfaite synchronisation du film Twilight – Chapitre 1 : Fascination projeté sur écran géant, dans une atmosphère aux chandelles.Le film sera en VO (anglais) sous-titré en français.

Tarif : 49.50 – 115.50 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00 Réservez votre billet ici SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75008 Lieu SALLE PLEYEL Adresse 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE Ville Paris Departement 75 Lieu Ville SALLE PLEYEL Paris Latitude 48.876849 Longitude 2.301064 latitude longitude 48.876849;2.301064

SALLE PLEYEL Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/